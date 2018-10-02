رئيسة وزراء بريطانيا: سأبقى في منصبي "لفترة طويلة"

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها تعتزم البقاء في منصبها "لفترة طويلة"، حيث دعت حزبها لتوحيد الصفوف ودعم خطتها في الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ووجهت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) سؤالا لماي أثناء المؤتمر السنوي لحزب المحافظين بشأن المدة التي تتوقع البقاء خلالها في منصبها في رئاسة الوزراء والحزب.

وقالت ماي: "قلت أنني سأظل لمدة طويلة، ليس فقط من أجل اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإنما الأجندة المحلية (أيضا)".

© REUTERS / SCOTT HEPPELL صحيفة: تريزا ماي تستعد لانتخابات برلمانية مبكرة

وأضافت: "رسالتي هنا في المؤتمر هي دعونا نتحد ونتأكد من أننا سنتوصل لأفضل اتفاق لبريطانيا".

وذكرت ماي أنها تستعد لتقديم عرض جديد للاتحاد الأوروبي بهدف كسر الجمود في مفاوضات خروج بريطانيا من التكتل.

وقالت لهيئة الإذاعة البريطانية: "سنطرح هذه الاقتراحات. هل يمكنني شرح سبب طرح اقتراحاتنا الخاصة؟ لأن الخطة التي طرحها الاتحاد الأوروبي ليست مقبولة لنا".

وأضافت: "لأن الخطة التي طرحها الاتحاد الأوروبي تبقي أيرلندا الشمالية في الاتحاد الجمركي".