مقتل 13 شخصا وإصابة 56 آخرين بهجوم انتحاري في أفغانستان

كابول —سبوتنيك. وقال عطاء الله خوغياني الناطق باسم حاكم الولاية، في بيان: "الهجوم أدى لاستشهاد 13 شخصا وإصابة 43 آخرين حالة معظمهم مستقرة".
وأشار خوغياني إلى أن المرشح ويدعى ناصر مومند نجا من الهجوم.
ولم تعلن، حتى الآن، أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن ولاية ننغرهار تشهد نفوذا كبيرا للعديد من الجماعات المسلحة على رأسها حركة طالبان وتنظيم "داعش"(الإرهابي المحظور في روسيا).
وهجوم اليوم يأتي في إطار سلسلة من الحوادث التي تعرض لها مرشحين للانتخابات التشريعية، حيث سبق وأن استهدف عددا من المرشحين بهجمات في قندهار وغزني.
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