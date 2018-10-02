استطلاع رأي يظهر أن أغلبية الأردنيين مع عودة النازحين السوريين إلى ديارهم

كشف استطلاع رأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية أن 47% من الأردنيين يؤيدون حث النازحين السوريين على العودة إلى بلادهم، مقابل 16% يفضلون منحهم الحرية لتقرير مصيرهم.

عمان- سبوتنيك. وكشف الاستطلاع، الذي تم الإعلان عنه اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي عقده رئيس المركز موسى شتيوي بالعاصمة الأردنية عمّان عن أن "36% من المستطلعة آراؤهم يعتقدون بأن على الحكومة الأردنية أن تضع خطة أو تصور لعودة النازحين السوريين إلى بلدهم"، وذلك إجابة على سؤال "برأيك ماذا يجب على الحكومة الأردنية أن تفعله حيال النازحين السوريين؟". في حين اعتقد "16% بأنه يجب ترك النازحين ليقرروا مصيرهم، و47% يعتقدون بوجوب حث النازحين السوريين على العودة الطوعية إلى سوريا".

© Sputnik . Firas al-Ahmad وزيرة التخطيط الأردنية تتحدث عن موقف عمان من الإعادة القسرية للاجئين السوريين

وأوضح شتيوي بأن: "وضع خطة إنما يعني وضع تصور وإجراءات محددة بالتعاون مع جهات أخرى التي تقوم بفعل معين اتجاه هذا الموضوع، أما الحث فهو تشجيع وتسهيل الأمور، وإعطاء فرصة للناس كي تعود [إلى وطنها] شيء من هذا القبيل"، وبين بأن:" الأولى فيها نوع من الفعل الحكومي والثانية فيها جانب طوعي للسوريين لكن مع تهيئة الظروف أو حثهم".

وحسب الأرقام التي تعلنها الحكومة الأردنية، فإن الأردن يستضيف 1.3 مليون لاجئ سوري، وأعلن مدير أمن الحدود الأردني علي رضوان المومني خلال مقابلة مع الوكالة في وقت سابق بأن 13 ألف لاجئ سوري عادوا إلى أراضيهم طوعا خلال عام 2017.

وبعد قيام الجيش السوري بتحرير الجنوب السوري من المسلحين، بدأ الحديث عن إمكانية عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

تجدر الإشارة إلى أن حجم العينة الوطنية ضمن هذا الاستطلاع بلغ 1822 شخصاً ممن أعمارهم 18 سنة فأكثر وبنسبة 50% ذكورا و50 % إناثا تم اختيارهم بشكل عشوائي من 152 موقعا تغطي مختلف مناطق الأردن.

وبلغ حجم عينة قادة الرأي في الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 24 وحتى 30 من أيلول/سبتمبر الماضي، 700 شخص من سبع فئات بواقع 100 شخص من كل فئة بنسبة استجابة 98%.