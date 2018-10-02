بسبب القرارات الأمريكية... وفاة 42 وإصابة العشرات بالعمى في إيران

وقال إيراج هاريرشي، المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، إن 170 آخرين خضعوا لغسل الكلي بعد تناول الشراب الملوث، كما نقل حوالي 460 شخصا إلى المستشفيات.
وقال خبراء لـ"بي بي سي"، إن التبعات الاقتصادية لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران قد تكون مرتبطة بهذه القضية، حيث أنه بهبوط العملة المحلية في إيران مقابل الدولار الأمريكي، تحول العشرات لتناول المشروبات الكحولية الرخيصة المصنوعة في المنازل.
وأكد مسؤولو مكافحة المخدرات في إيران أن حوالي 80 مليون لتر من المشروبات الكحولية بقيمة 730 مليون دولار تهرب إلى البلاد سنويا.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)