بسبب القرارات الأمريكية... وفاة 42 وإصابة العشرات بالعمى في إيران

لقي 42 شخصا مصرعهم وأصيب 16 بالعمى في إيران، عقب تناول مشروبات كحولية فاسدة، وفقا لمسؤولين في الحكومة.

وقال إيراج هاريرشي، المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، إن 170 آخرين خضعوا لغسل الكلي بعد تناول الشراب الملوث، كما نقل حوالي 460 شخصا إلى المستشفيات.

© AFP 2018 / Atta Kenare إيران ترد على أنباء سقوط صواريخها على أراضيها

وتحظر الحكومة الإيرانية تناول المشروبات الكحولية بصفة عامة، لكن الكحول المهرب متوفر على نطاق واسع، كما أنه في بعض الأحيان، يتم غش الكحول بإضافة الميثانول السام.

وقال خبراء لـ"بي بي سي"، إن التبعات الاقتصادية لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران قد تكون مرتبطة بهذه القضية، حيث أنه بهبوط العملة المحلية في إيران مقابل الدولار الأمريكي، تحول العشرات لتناول المشروبات الكحولية الرخيصة المصنوعة في المنازل.

وأكد مسؤولو مكافحة المخدرات في إيران أن حوالي 80 مليون لتر من المشروبات الكحولية بقيمة 730 مليون دولار تهرب إلى البلاد سنويا.