بتكلفة 400 مليون يورو... اتفاق سوري إيراني على إنشاء محطة توليد طاقة كهربائية في اللاذقية

وقّع الجانب السوري والإيراني، اليوم، على البرنامج الزمني لتنفيذ مشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية الغازية الصديقة للبيئة في اللاذقية باستطاعة 540 ميغاواط.

وجاء في الاتفاق الذي وقعه مدير عام المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء المهندس محمود رمضان ورئيس مجلس إدارة شركة مبنا عباس، علي أبادي، على وضع المجموعة الغازية الأولى للمشروع بالعمل خلال 18 شهرا والمجموعة الثانية خلال 24 شهرا والمجموعة البخارية الثالثة خلال 34 شهرا بالتوازي مع تنفيذ خط الغاز بطول 70 كيلومترا المغذي للمشروع، وفقا لوكالة "سانا".

© Sputnik . Artem Kreminsky لقاء وكالة سبوتنيك مع وزير الكهرباء السوري محمد زهير خربوطلي

كما اتفق الجانبان على أن يبدأ تنفيذ المشروع خلال العام المقبل بعد تأمين المواد والمستلزمات والقطع التبديلية له إضافة إلى العمل على إعادة تأهيل محطة توليد حلب الحرارية

وتم التوقيع على الاتفاق بحضور وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي والسفير السوري في طهران الدكتور عدنان محمود ووزير الطاقة الإيراني الدكتور رضا اردكانيان.

ومن ناحيته فقد أكد وزير الطاقة الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن طهران توصلت اليوم إلى اتفاق مع دمشق لبناء محطة كهرباء قيمتها 400 مليون يورو (460 مليون دولار) في مدينة اللاذقية على الساحل السوري، كما نقلت وكالة "رويترز" عن وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.