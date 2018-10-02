تسجيل
15:14 02 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وزعيم كوريا الجنوبية مون تشي إين، زيارة الزعيم الكوري الشمالي إلى كوريا الجنوبية، 27 أبريل/ نيسان 2018

    خبير في الشأن الآسيوي: جونغ أون تفوق على أمريكا بـ"السلام" مع كوريا الجنوبية

    © AFP 2018 / Korea Summit Press Pool
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    علق الباحث في مركز دراسات آسيا، الدكتور أحمد سالم أبو المجد، المتخصص في الشأن الكوري، إن كوريا الشمالية، لا تتراجع عن اتفاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تفكيك دائم لموقع تجاربها النووية، وإنما تلزم أمريكا بإجراء مماثل، وهو ما تم التصريح به أكثر من مرة.

    وقال أبو المجد، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن إعلان الاتفاق على إنهاء شامل للحرب الكورية، بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، والذي تأخر نحو 60 عاما، يعتبره الزعيم الشمالي كيم جونغ أون الركيزة الأساسية التي ينبغي على أمريكا أن تضعها في اعتبارها لبدء علاقات مع كوريا الشمالية، وليس استهداف البرنامج النووي فقط.

    الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وزعيم كوريا الجنوبية مون تشي إين، زيارة الزعيم الكوري الشمالي إلى كوريا الجنوبية، 27 أبريل/ نيسان 2018
    © AFP 2018 / Korea Summit Press Pool
    الكوريتان تبدآن إزالة الألغام في الحدود المشتركة
    وأضاف أبو المجد أن "الولايات المتحدة بدأت المفاوضات مع كوريا الشمالية، باعتبارها مفاوضات ندية، وهو ما شجع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على المضي قدما في المفاوضات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن الأخير سرعان ما بدأ يروج لمفاوضاته مع الكوريين باعتبارها انتصارا أمريكيا وهزيمة لكوريا الشمالية".

    وتابع: "هنا تعامل كيم جونغ أون بشكل احترافي مع الأزمة، فبدأ بإصلاح العلاقات مع جارته الجنوبية من جديد، بداية من خطوة إنهاء الحرب بين الكوريتين، التي نشبت في منتصف القرن الماضي وحسمت سريعا، دون أن يكون هناك إعلان عن نهايتها، لتظل حربا باردة دون سلام ودون قتال، ثم التفت إلى الأمريكان ليقول لهم إن هذه الحرب لن تكون ورقة مساومة".

    ولفت الخبير في الشأن الكوري، إلى أن نزع سلاح كوريا الشمالية النووي، لن يتأتي من خلال ضغوط أمريكية، وإنما سيتحقق من خلال اتفاقات ندية بين الطرفين، وهو الأمر الذي أعلنه كيم جونغ أون بشكل مباشر، عندما شدد على ضرورة أن تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية إجراءات مماثلة للإجراءات الكورية الشمالية، وأن تفكيك المجمع النووي، يجب أن يقابله إجراء مطابق من الأمريكان.

    أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية قد أعلنت أن نهاية الحرب الكورية التي دارت في الفترة من 1950 حتى 1953 "لا يمكن أن يكون ورقة مساومة" من أجل نزع سلاحها النووي.

    وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في تعليق، اليوم الثلاثاء، إن إعلان نهاية الحرب كان ينبغي أن "يُحل قبل نحو 50 عاما" ووصفه بأنه "العملية الأساسية من أجل إقامة علاقات جديدة وسلام بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة" في شبه الجزيرة الكورية، "والتي التزمت بها الولايات المتحدة".

    وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قد عبر في بيان مشترك مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه_إن في قمتهما في بيونغ يانغ الشهر الماضي عن استعداده "لتفكيك دائم" لمجمع يونجبيون النووي إذا اتخذت الولايات المتحدة إجراء مماثلا.

    انظر أيضا:

    انتهاء حرب الكوريتين
    الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بنتائج القمة الثالثة بين الكوريتين
    زعيما الكوريتين يعلنان إنهاء حالة الحرب
    روسيا تعلق على قمة الكوريتين الأخيرة
    أعمال ربط السكك الحديدية بين الكوريتين تبدأ قبل نهاية العام الحالي
    الكلمات الدلالية:
    أخبار كوريا الشمالية, كيم جونغ أون, دونالد ترامب, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    صورة لبستان ملكي، من قبل المصور عمر كانيباك من بريطانيا، الذي دخل ضمن قائمة المرشحين النهائيين لمسابقة جوائز فن التصوير المعماري 2018 في فئة المباني المستخدمة
    المتأهلون في نهائيات مسابقة التصوير المعماري لعام 2018
    الإرهابيون لا يتعلمون!
    الإرهابيون لا يتعلمون من دروسهم السابقة في سوريا
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك