محاكمة عناصر من الحرس الثوري... ماذا كشفت التحقيقات في هجوم الأهواز

وقال نعمتي إن "هناك تقصيرا محرزا في حادث الأهواز الإرهابي"، في إشارة إلى أنهم أسهموا بهذا التقصير في تمكين الإرهابيين من تنفيذ عمليتهم بنجاح، مضيفا في تصريحاته التي نقلتها وكالة أنباء "فارس" الإيرانية أنه "تم التصدي لعدد من المقصرين وتقديم عدد منهم إلى المحكمة".

© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation