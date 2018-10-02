تسجيل
15:13 02 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    انفجار في العرض العسكري في مدينة الأهواز، إيران 22 سبتمبر/ أيلول 2018

    محاكمة عناصر من الحرس الثوري... ماذا كشفت التحقيقات في هجوم الأهواز

    © AFP 2018 / Behrad Ghasemi/ISNA
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلن المتحدث باسم الهيئة الرئاسية في البرلمان الإيراني، بهروز نعمتي، الثلاثاء، عن وجود تقصير أمني في هجوم الأهواز الذي تسبب في مقتل 25 شخصا وإصابة العشرات خلال عرض عسكري أقيم في البلاد 22 سبتمبر/ أيلول الماضي.

    وقال نعمتي إن "هناك تقصيرا محرزا في حادث الأهواز الإرهابي"، في إشارة إلى أنهم أسهموا بهذا التقصير في تمكين الإرهابيين من تنفيذ عمليتهم بنجاح، مضيفا في تصريحاته التي نقلتها وكالة أنباء "فارس" الإيرانية أنه "تم التصدي لعدد من المقصرين وتقديم عدد منهم إلى المحكمة".

    إطلاق صواريخ أفانغارد الفرط صوتية، وزارة الدفاع، روسيا
    © Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation
    إيران تستهدف بضربة صاروخية منظمي هجوم الأهواز ومواقعهم في سوريا
    وعلى هامش الجلسة العلنية في البرلمان الإيراني، أدان نعمتي "حادث الأحواز الإرهابي"، لافتا إلى أن "اجتماع اليوم حضره العميد آشتياني مسؤول الاستخبارات المضادة في الأركان العامة ووزير الأمن ووزير الداخلية ومدير استخبارات محافظة خوزستان ومحافظ خوزستان والنواب".

    وأضاف نعمتي: "في هذا الاجتماع قدم الأصدقاء تقاريرهم، وكذلك طرح 3 من نواب خوزستان حسب القرعة قضاياهم.. والموضوع الرئيس هو أنه نظرا للأجواء التي كانت موجودة، فإن هناك قصورا محرزا".

    وتابع: "تم التصدي لعدد من مقصري حادث الأحواز الارهابي، وتم تقديم عدد من المقصرين إلى المحكمة"، معتبرا أنه "نظرا لأجواء البلاد ونظرا لوجود الجماعات التكفيرية في العراق وسوريا وفي أطراف إيران، لذلك لا ينبغي أن تكون مثل هذه الثغرات.. فالأمر يتطلب التعامل الجاد"، حسب تعبيره.

    واختتم: "تقرر خلال الجلسة غير العلنية اليوم أن يعد وزير الداخلية تقريرا مفصلا شاملا، وكذلك يقوم المسؤولون المعنيون بتقديم تقاريرهم في هذا المجال، ليتم إبلاغه للمواطنين"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

    انفجار في العرض العسكري في مدينة الأهواز، إيران 22 سبتمبر/ أيلول 2018
    © AP Photo / Behrad Ghasemi/ISNA
    فيديو الأهواز يثير انتقادات للأمن الإيراني... قتل الإرهابيين ممكن خلال 30 ثانية

    وقتل 25 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في هجوم استهدف عرضا عسكريا بالأهواز جنوب غربي إيران، السبت 23 أيلول/سبتمبر وأعلن تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) المسؤولية عن الهجوم.

    واتهم مسؤولون إيرانيون الولايات المتحدة والموساد الإسرائيلي بالوقوف وراء الهجوم، كما اتهموا دول خليجية بتمويل وتدريب المهاجمين.

    واستهدف الجيش الإيراني بضربة صاروخية منظمي الهجوم الإرهابي في الأهواز ومواقعهم على الساحل الشرقي لنهر الفرات في سوريا، وفقا لتقارير "قناة برس" التلفزيونية، التي أشارت إلى موقع أخبار مرتبط بالحرس الثوري الإيراني "سيباه نيوز".

    انظر أيضا:

    بسبب القرارات الأمريكية... وفاة 42 وإصابة العشرات بالعمى في إيران
    تطور صناعة المقاتلات المسيرة في إيران
    إيران تعلن موقفها من طلبات الوساطة بينها وبين دول الخليج
    إيران ترد في البوكمال... ما الهدف الفادم؟
    الكلمات الدلالية:
    أخبار إيران, هجوم الأهواز, جماعة الأهواز, الحرس الثوري الإيراني, إيران
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    صورة لبستان ملكي، من قبل المصور عمر كانيباك من بريطانيا، الذي دخل ضمن قائمة المرشحين النهائيين لمسابقة جوائز فن التصوير المعماري 2018 في فئة المباني المستخدمة
    المتأهلون في نهائيات مسابقة التصوير المعماري لعام 2018
    الإرهابيون لا يتعلمون!
    الإرهابيون لا يتعلمون من دروسهم السابقة في سوريا
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك