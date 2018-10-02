رئيس مجلس الدوما يدعو الحلبوسي لزيارة روسيا في أقرب وقت

بغداد — سبوتنيك. جاء في بيان صادر عن مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء: "استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى العراق السيد مكسيم ماكسيموف".
وأضاف البيان أنه: "جرى خلال اللقاءِ بحث العلاقاتِ الثنائية بين البلدين وتطوراتِ الأوضاع في العراق والمنطقة، حيث أكد رئيس مجلس النواب حرصه على تعزيز العلاقة البرلمانية بين البلدين، مشيرا إلى أن العراق يسعى إلى بناء علاقات دولية متوازنة مبنية على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها".
وفي ختام اللقاء أكد ماكسيموف: "دعم بلاده لمسيرة الشعب العراقي الديمقراطية، والعمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين".
وكان مجلس النواب العراقي قد اختار في 15 أيلول/ سبتمبر، الحلبوسي، رئيسا جديدا للمجلس، وذلك بأغلبية 167 صوت، الذي شغل سابقا منصب محافظ الأنبار.
وتربط بغداد وموسكو علاقات اقتصادية قوية، وتستحوذ شركات النفط الروسية على مشروعات عدة داخل العراق خاصة شمالي البلاد.
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