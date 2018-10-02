صحيفة: ترامب سعى بالقوة لمنع الممثلة الإباحية من الكشف عن علاقتهما الجنسية

كشف تقرير حديث لإحدى الصحف الأمريكية، عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حاول منع الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، من التحدث علنا عن علاقتهما الجنسية.

تزعم صحيفة "وول ستريت جونال" الأمريكية، أن ترامب دفع بمحاميه السابق، مايكل كوهين، في شهر فبراير/ شباط، من أجل الحصول على أمر منع قضائي ضد الممثلة الإباحية، دانيالز.

© REUTERS / Mike Blake القبض على ستورمي دانيالز صاحبة "فضحية ترامب الجنسية"

وأشارت مصادر للصحيفة، إلى أن ترامب وجه محاميه كوهين أن يبدأ في ذلك الإجراء القانوني، بالتعاون مع كل من أحد أبناء الرئيس إريك ترامب، ومحامي يدعى لورانس روزن.

ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد طلب روزن من المحامي الخاص بـ "منظمة ترامب" في كاليفورنيا، جيل مارتن، التوقيع على أمر المنع القضائي، وقال إن ذلك كان بناءا على طلب شخصي من إريك ترامب، الذي يعمل مع شقيقه ترامب جونيور، حاليا في "منظمة ترامب".

في نهاية شهر فبراير، أصدر محكم بشكل خاص أمرا تقييديا ضد ستورمي دانيالز، التي تجاهلت ذلك وأجرت مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" من شبكة "سي بي إس" الأمريكية.

واعترف مايكل كوهين في وقت سابق، بدفع 130 ألف دولار لستورمي دانيالز، لضمان سكوتها بشأن ممارستها الجنس مع ترامب وهو ما ينفيه، وقال كوهين إن هذا المبلغ كان قانونيا، ورفعت دانيالز قضية لإنهاء اتفاقها على التزام الصمت.

وقال كوهين إنه سيستخدم التعديل الخامس وسيرفض الرد على أية أسئلة في القضية بعد أن داهم أفراد مكتب التحقيقات الاتحادي منزله ومكتبه والغرفة التي كان ينزل فيها في أحد الفنادق قبل أسبوعين.

وتستعد ستورمي دانيالز لطرح كتاب خلال شهر أكتوير/ تشرين الأول الجاري، يروي تفاصيل علاقتها الجنسية مع دونالد ترامب في عام 2006، والذي يحمل اسم "Full Disclosure" أو "كشف كامل".