قاسمي: إيران ترفض اتهام فرنسا لها بالتخطيط لهجوم

أعلن الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، أن طهران ترفض الاتهامات الفرنسية لها بالتخطيط لهجوم في باريس، مطالبا السلطات الفرنسية بإطلاق سراح الدبلوماسي الإيراني المعتقل فورا.

www.flickr.com Francois Schnell وسائل إعلام فرنسية: الاستخبارات الإيرانية خططت لاعتداء في فرنسا

طهران — سبوتنيك . وقال قاسمي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لوزارة الخارجية: "نطالب السلطات الفرنسية بالحذر مرة أخرى من أيادي المخربين الذين يهدفون إلى تخريب العلاقات الدولية طويلة الأمد بين الجمهورية الإيرانية و فرنسا ".

وأضاف قاسمي: "مرة أخرى إيران ترفض أية ادعاءات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقوة، وبالنسبة لاعتقال الدبلوماسي الإيراني، نطالب بإطلاق سراحه فورا".

وكان مصدر دبلوماسي فرنسي، قد أعلن اليوم الثلاثاء، أن الاستخبارات الإيرانية هي التي أعطت الأمر بتنفيذ الاعتداء الفاشل على إحدى المناطق شمال شرقي باريس في حزيران/ يونيو الماضي، وذلك بعد ساعات من إعلان تجميد أموال الاستخبارات الإيرانية وأشخاص إيرانيين على خلفية الواقعة، وفقا لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.