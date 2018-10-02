إيران تحمل ترامب مسؤولية ارتفاع أسعار النفط

© Sputnik . Alexander Yuriev مبيعات النفط والنظام المصرفي في إيران يواجهان ضغوطا كبيرة العام المقبل

وقال زنغنه في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، إن منظمة "أوبك" ليس لديها الطاقة الإنتاجية الكافية لإنتاج مزيد من النفط لتعويض الهبوط في مبيعات الخام الإيرانية، وحذر من أن الصين وأوروبا، باعتبارهما المشتريين الرئيسيين للنفط الإيراني، ستتضرران من العقوبات الأمريكية على طهران، وفقا لـ"رويترز".

وكان زنغنه قال في 26 سبتمبر/ أيلول، إن ترامب يجب أن يتوقف عن التدخل في الشرق الأوسط إذا كان يريد توقف صعود أسعار النفط.

ومن المنتظر تطبيق سلسلة من العقوبات التي تستهدف قطاع النفط الإيراني في نوفمبر/ تشرين الثاني.