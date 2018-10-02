وزير الداخلية الفرنسي يؤكد تمسكه بالاستقالة

أكّد وزير الداخلية الفرنسي المستقيل، جيرار كولومب، اليوم الثلاثاء، تمسكه بموقفه من مغادرة الحكومة، وعدم سحب استقالته، التي قدمها للرئيس إيمانويل ماكرون، أمس الاثنين، لافتا إلى أن استقالته تنبع من رغبته في التفرغ لحملته الانتخابية لرئاسة بلدية ليون.