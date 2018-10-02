ممثل التحالف: تسليم "إس-300" لسوريا لن يؤثر على عمليات التحالف الدولي ضد "داعش"

أعلن شون رايان ممثل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، أن تصدير منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-300" إلى سوريا لا يؤثر على العملية ضد "داعش".

واشنطن — سبوتنيك. وقال رايان خلال إحاطة صحفية عبر الهاتف من بغداد: "لا، هذا لا يغير شيئا، إنها منظومات دفاعية، ولدينا قناة منع وقوع نزاعات مع روسيا، وصول أسلحة جديدة إلى منطقة دوما أمر مقلق، لكن لدينا وسيلة لمنع النزاعات".

يذكر أنه في 24 أيلول/ سبتمبر، أعلن وزير الدفاع سيرغي شويغو عن إجراءات لزيادة أمن الجيش الروسي في سوريا ردا على إسقاط طائرة "إيل —20" ، التي ألقت روسيا بمسؤولية تحطمها على إسرائيل في هذه الحادثة.

وقال حينها إنه في غضون أسبوعين روسيا ستزود سوريا بـ"إس-300" مشيرا إلى أنه في عام 2013، وبطلب من إسرائيل، أوقفت روسيا شحنات "إس-300" إلى سوريا، "لكن الوضع تغير الآن، والخطأ ليس سببه روسيا".