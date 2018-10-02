مبعوثة واشنطن لدى حلف الناتو: أمريكا ستدمر الصواريخ الروسية المحظورة إذا لزم الأمر

قالت مبعوثة الولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي، اليوم الثلاثاء، إن على روسيا أن توقف عملياتها السرية لتطوير نظام محظور للصواريخ الموجهة، وإلا فإن الولايات المتحدة ستسعى لتدميره قبل دخوله الخدمة.

وبحسب وكالة "رويترز"، تعتقد الولايات المتحدة أن روسيا تطور نظاما لإطلاق الصواريخ من الأرض، قد يسمح لها بشن هجوم نووي على أوروبا، خلال فترة قصيرة، وذلك في انتهاك لمعاهدة تعود إلى حقبة الحرب الباردة. لكن موسكو تنفي باستمرار هذا الانتهاك.

© REUTERS / Alexander Zemlianichenko/Pool ظريف: واشنطن تتعامل مع إيران على طريقة "أول 50 موعد غرامي" وقالت المبعوثة كاي بايلي هاتشينسون، إن واشنطن لا تزال ملتزمة بالتوصل لحل دبلوماسي، لكنها على استعداد لدراسة توجيه ضربة عسكرية، إذا استمر تطوير روسيا لنظام الصواريخ، متوسطة المدى.

وقالت خلال مؤتمر صحفي "في ذلك الوقت، سندرس القدرة على تدمير أي صاروخ (روسي) قد يصيب أيا من بلداننا".

وأضافت "ستتخذ (الولايات المتحدة) إجراءات مضادة لتدمير الصواريخ التي تطورها روسيا في انتهاك للمعاهدة. تم إبلاغهم بذلك".

ولم يتسن بعد الوصول إلى وزارة الخارجية الروسية للتعقيب.