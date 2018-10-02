سيارة تدهس مارة في اسطنبول (فيديو)

أصيب عدد من الأشخاص نتيجة دهس سيارة للمارة في منطقة باكركوى باسطنبول.

ووفقا للبيانات الأولية، بدأ سائق السيارة، لأسباب غير معروفة، بدهس المارة على الرصيف، وبعدها هرب من مكان الحادثة، وفق قناة "NTV".

Az önce #bakırköy'de istanbul caddesi mcdonald's önünde bir sürücü kasıtlı olarak yayaları ezmeye çalıştı.Nedeni bir pezevenk kadına şiddet uyguluyor. Bunun üzerine çevredekiler tepki gösteriyor



Tepki gösterenlerin elerinden öpüyorum pic.twitter.com/ioBYjfa9v1#KulübümüzİçinYanal — İskender (@skender65458605) October 2, 2018

وأضافت القناة أن الشرطة بدأت بالبحث عن المشتبه به وقد تم نقل الجرحى إلى المشفى.

ووفقا لشهود عيان، فإن سبب الحادثة كان مشاجرة عائلية بين السائق وصديقه. وقد حاول المارة أن يتدخلوا ليحلوا الخلاف، ولكن السائق أصبح أكثر عدوانية وبدأ بدهس المارة.

يتبع…