سيارة تدهس مارة في اسطنبول (فيديو)

ووفقا للبيانات الأولية، بدأ سائق السيارة، لأسباب غير معروفة، بدهس المارة على الرصيف، وبعدها هرب من مكان الحادثة، وفق قناة "NTV".
Az önce #bakırköy'de istanbul caddesi mcdonald's önünde bir sürücü kasıtlı olarak yayaları ezmeye çalıştı.Nedeni bir pezevenk kadına şiddet uyguluyor. Bunun üzerine çevredekiler tepki gösteriyor— İskender (@skender65458605) October 2, 2018
Tepki gösterenlerin elerinden öpüyorum pic.twitter.com/ioBYjfa9v1#KulübümüzİçinYanal
وأضافت القناة أن الشرطة بدأت بالبحث عن المشتبه به وقد تم نقل الجرحى إلى المشفى.
ووفقا لشهود عيان، فإن سبب الحادثة كان مشاجرة عائلية بين السائق وصديقه. وقد حاول المارة أن يتدخلوا ليحلوا الخلاف، ولكن السائق أصبح أكثر عدوانية وبدأ بدهس المارة.
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