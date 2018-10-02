نتنياهو يشكر ترامب

كتب بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تغريدة جديدة، اليوم الثلاثاء، على صفحته الرسمية على "تويتر"، أشكر إدارة ترامب على التزامها بدعم إسرائيل، وعلى أموال الدعم الأمريكية التي ستحول إلى إسرائيل، خلال العقد المقبل، أيضا.

أشكر الإدارة الأمريكية والكونجرس على التزامهما بدعم إسرائيل وعلى أموال الدعم الأمريكية التي ستحول إلى إسرائيل خلال العقد المقبل أيضا. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) October 2, 2018

وأضاف نتنياهو، قائلا: "إن إسرائيل، كما يواجه العالم، تحديات أمنية معقدة، وعلى رأسها العدوان الإيراني. الدعم الأمريكي، غير المشروط، لحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها، يعد إحدى ركائز العلاقات المتينة بين البلدين.

تطرقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الفحوصات التي أجرتها في أماكن مختلفة بإيران ولكنها لم تتطرق إلى الموقع في طورقوزاباد الذي استعرضه رئيس الوزراء نتنياهو خلال الكلمة التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) October 2, 2018

وناشد عوفير جندلمان، المتحدث باسم نتنياهو، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المواقع الإيرانية السرية، التي أشار إليها خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس الماضي، مطالبا بإرسال مفتشين مزودين بأجهزة قياس الجرعة الإشعاعية.

ودخل اليوم حيز التنفيذ اتفاق المساعدات الأمنية التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل، ويُعد الاتفاق هو الأكبر من نوعه بين البلدين، ويضمن تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل بقيمة 38 مليار دولار على مدى عشر سنوات.