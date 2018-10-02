روسيا والهند توقعان عقد توريد منظومة "إس-400"

صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الثلاثاء، بأن توقيع عقد توريد خمس وحدات من منظومة الصواريخ الروسية "إس-400" بقيمة خمسة مليارات دولار، سيتم خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الهند.

موسكو — سبوتنيك. وقال أوشاكوف للصحفيين: "بالتأكيد سيتم الاهتمام بالتعاون في المجال العسكري التقني خلال اللقاء. إنه واحد من المجالات النشطة للتعاون. تم تأسيس مؤسسة مشتركة بين البلدين لتصنيع المنتجات، ذات الأهمية العسكرية".

© Sputnik . Mekhael Klementev الكرملين: بوتين يلتقي الأمين العام لمنظمة "أوبك"

وأضاف أوشاكوف: "السمة الرئيسية لهذه الزيارة هي توقيع عقد توريد منظومة الصواريخ الروسية إس-400 (تريومف)، مكونة من خمس وحدات. وتبلغ قيمة الصفقة خمسة مليارات دولار".

وذكرت صحيفة "The Hindu" الهندية، أول أمس الأحد، أن رئيس وزراء الهند، نارندرا مودي، سيهدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مقاتلات روسية قديمة من نوع "ميغ- 21"، وذلك خلال القمة الروسية الهندية المرتقبة، في 4 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في العاصمة الهندية، نيودلهي.