روسيا والهند توقعان عقد توريد منظومة "إس-400"

موسكو — سبوتنيك. وقال أوشاكوف للصحفيين: "بالتأكيد سيتم الاهتمام بالتعاون في المجال العسكري التقني خلال اللقاء. إنه واحد من المجالات النشطة للتعاون. تم تأسيس مؤسسة مشتركة بين البلدين لتصنيع المنتجات، ذات الأهمية العسكرية".
وذكرت صحيفة "The Hindu" الهندية، أول أمس الأحد، أن رئيس وزراء الهند، نارندرا مودي، سيهدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مقاتلات روسية قديمة من نوع "ميغ- 21"، وذلك خلال القمة الروسية الهندية المرتقبة، في 4 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في العاصمة الهندية، نيودلهي.
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