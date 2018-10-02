المعلم: دمشق تؤمن أن تركيا قادرة على تحقيق التزاماتها تجاه إدلب

أكد وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، أن تركيا قادرة على تحقيق التزاماتها تجاه اتفاق إدلب، كما أنه تلقى ضمانات من نظيره الروسي، سيرغي لافروف، حول تطبيق الاتفاق مع تركيا.

القاهرة — سبوتنيك. وقال المعلم، خلال مقابلة مع قناة "الميادين" اليوم الثلاثاء: "دمشق تؤمن أن تركيا قادرة على تحقيق التزاماتها تجاه اتفاق إدلب".

© REUTERS / EDUARDO MUNOZ المعلم: القوات الأمريكية والفرنسية والتركية "احتلال" وسيتم التعامل معها على هذا الأساس

وأضاف المعلم أنه تلقى ضمانات من لافروف: "عن تطبيق روسيا وتركيا الاتفاق المبرم في سوتشي".

يذكر أن الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، قد توصلا في الـ 17 من أيلول/ سبتمبر الجاري، خلال قمة عقداها في سوتشي إلى اتفاق لإقامة منطقة منزوعة السلاح بمحافظة إدلب بحلول 15 تشرين الأول/أكتوبر القادم، بعمق 15-20 كيلومترا، مع انسحاب المسلحين المتطرفين من هناك، بما فيهم مسلحي "جبهة النصرة".

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن: "تركيا تعهدت بفصل المعارضة المستعدة للعملية السياسية من "جبهة النصرة"، وهذه ليست مهمة سهلة، وما زلنا نأمل أن تتمكن تركيا من فصل المعارضة الطبيعية العاقلة والوطنية عن "جبهة النصرة".