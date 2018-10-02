المعلم: دمشق تؤمن أن تركيا قادرة على تحقيق التزاماتها تجاه إدلب

القاهرة — سبوتنيك. وقال المعلم، خلال مقابلة مع قناة "الميادين" اليوم الثلاثاء: "دمشق تؤمن أن تركيا قادرة على تحقيق التزاماتها تجاه اتفاق إدلب".
يذكر أن الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، قد توصلا في الـ 17 من أيلول/ سبتمبر الجاري، خلال قمة عقداها في سوتشي إلى اتفاق لإقامة منطقة منزوعة السلاح بمحافظة إدلب بحلول 15 تشرين الأول/أكتوبر القادم، بعمق 15-20 كيلومترا، مع انسحاب المسلحين المتطرفين من هناك، بما فيهم مسلحي "جبهة النصرة".
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن: "تركيا تعهدت بفصل المعارضة المستعدة للعملية السياسية من "جبهة النصرة"، وهذه ليست مهمة سهلة، وما زلنا نأمل أن تتمكن تركيا من فصل المعارضة الطبيعية العاقلة والوطنية عن "جبهة النصرة".
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