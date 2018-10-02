ميلانيا ترامب تفتتح جولتها الأفريقية بطفل في أحضانها (صور)

افتتحت "سيدة أمريكا الأولى"، ميلانيا ترامب، اليوم الثلاثاء، أولى جولاتها المنفردة من دون زوجها دونالد ترامب، التي خصصتها لقارة أفريقيا.

ووصلت ميلانيا إلى غانا، التي تقع في غرب القارة الأفريقية، بعد رحلة ليلية من العاصمة الأمريكية، واشنطن، استغرقت نحو 12 ساعة، وتم الترحيب بها في المطار بالرقص والطبول، كما قام تلاميذ المدارس بالتلويح بأعلام أمريكية وغانية مصغرة وأهدوها باقة من الزهور، وكان في استقبالها، نظيرتها الغانية ريبيكا أكوفو — أدو، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس".

وفور وصول ميلانيا ترامب هناك، زارت مستشفى أكرا الإقليمية الكبرى، وهناك تابعت كيف يتم وزن الأطفال، كما شاهدت عرضا لممرضة وهي تشرح كيف يتم إعطاء الفيتامينات للأطفال الرضع عن طريق الفم، وتجولت في وحدة العناية المركزة.

كما قامت ميلانيا ترامب باحتضان رضيع، وأعلنت أن الطفل "فتى جميلا"، قبل أن تعيده إلى والدته.

© REUTERS / CARLO ALLEGRI ميلانيا ترامب تحتضن طفلا خلال زيارتها لغانا، 1 أكتوبر/تشرين الأول 2018

© REUTERS / CARLO ALLEGRI ميلانيا ترامب تحتضن طفلا خلال زيارتها لغانا، 1 أكتوبر/تشرين الأول 2018

وتلقت الأمهات داخل مستشفى أكرا، هدايا من ميلانيا ترامب، وهي عبارة دمى من الدببة المحشوة، الموضوعة بداخل بطانيات بيضاء، والتي وزعتها عليهن بصورة شخصية، وذلك وفقا للمتحدثة باسمها ستيفاني غريشام.

وحملت الهدايا شعار "Be Best" أو "كن أفضل"، وهو الخاص بمبادرة ميلانيا ترامب بشأن الترفهه عن الطفل، وحثه على عدم التنمر في المدرسة، والتي أطلقتها في شهر مايو/ أيار.

والتقت ميلانيا ترامب في زيارتها لغانا، مع نظيرتها الغانية ريبيكا أكوفو — أدو، لمدة ما يقرب نصف الساعة في دار يوبيل، وتبادلتا خلاله الهدايا، وهي عبارة عن شمعدان فضي، منقوش عليه صورة للبيت الأبيض، بداخل حقيقة جلدية موقعة من ميلانيا ترامب، بينما أهدت زوجة الرئيس الغاني لها، قطعة قماش "كينت" بعض التحف الفنية.

© REUTERS / CARLO ALLEGRI ميلانيا ترامب مع نظيرتها الغانية ريبيكا أكوفو - أدو، 1 أكتوبر/تشرين الأول 2018

وتخطط ميلانيا ترامب لزيارة ملاوي وكينيا ومصر، ضمن جولتها الأفريقية الأولى.