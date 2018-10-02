ليبرمان: لدينا معلومات عن منشآت نووية أخرى في إيران ولبنان

قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، إن لدى إسرائيل معلومات جديدة عن منشآت نووية أخرى في إيران ولبنان.

© REUTERS / AMIR COHEN ليبرمان: استعداداتنا لشن أية حرب هي الأعلى منذ عام 67

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أدعى أن لدى إسرائيل معلومات جديدة عن وجود منشآت نووية إضافية في كل من إيران ولبنان، وأن بلاده ستعلن عنها، في الوقت المناسب.

وأفادت الصحيفة الإسرائيلية بأن المفاعلات أو المنشآت النووية التي يقصدها وزير الدفاع ليست التي أعلن عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان نتنياهو قد ادعى أن هناك منشآت نووية إيرانية سرية في طهران، لم يعلن عنها من قبل، وبأن هناك أماكن لقواعد عسكرية وصواريخ في محيط مطار بيروت الدولي.