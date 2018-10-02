وصول مساحيق يشتبه في خطورتها إلى مقري "البنتاغون" وحملة سيناتور أمريكي

يأتي هذا تزامنا، مع إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، إنها وضعت منشأتها الرئيسية "تحت حجر صحي"، بعد أن وصلتها عدة مواد بالبريد يشتبه باحتوائها على مادة "الريسين" السامة، وفقا لـ"رويترز".
يذكر أن مكتب الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، تلقى في شهر فبراير/ شباط، مغلفا من هونغ كونع، يحتوي على مسحوق أبيض.
وأعلنت قناة "فوكس 5" الأمريكية بأن التحقيقات الأولية للمادة كشفت أنها مسحوق خاص بالأطفال.
كما أن وسائل إعلام أفادت، في وقت سابق، عن نقل زوجة ابن الرئيس ترامب بعد أن فتحت "مغلفا من مسحوق أبيض".
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