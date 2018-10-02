وصول مساحيق يشتبه في خطورتها إلى مقري "البنتاغون" وحملة سيناتور أمريكي

نقل شخصان على الأقل إلى المستشفى، بعد العثور على مسحوق أبيض مثير للريبة، في مبنى بهيوستون، يضم مقر الحملة الانتخابية للسيناتور الأمريكي تيد كروز، لكن مسؤولي الإطفاء قالوا اليوم الثلاثاء إن الاختبارات أثبتت عدم خطورة هذه المادة.

يأتي هذا تزامنا، مع إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، إنها وضعت منشأتها الرئيسية "تحت حجر صحي"، بعد أن وصلتها عدة مواد بالبريد يشتبه باحتوائها على مادة "الريسين" السامة، وفقا لـ"رويترز".

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وقال البنتاغون في بيان إن مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" يعكف على تحليل المظاريف التي رصدتها شرطة البنتاغون للمرة الأولى أمس الاثنين، ولم تقدم مزيدا من التفاصيل.

يذكر أن مكتب الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، تلقى في شهر فبراير/ شباط، مغلفا من هونغ كونع، يحتوي على مسحوق أبيض.

وأعلنت قناة "فوكس 5" الأمريكية بأن التحقيقات الأولية للمادة كشفت أنها مسحوق خاص بالأطفال.

كما أن وسائل إعلام أفادت، في وقت سابق، عن نقل زوجة ابن الرئيس ترامب بعد أن فتحت "مغلفا من مسحوق أبيض".