علم إسرائيلي في قطر

من المقرر أن تستضيف الدوحة بطولة العالم للجمباز خلال الشهر الجاري، بمشاركة إسرائيلية.

وبحسب وكالة "إرم نيوز"، تستضيف قطر بطولة العالم للجمباز الشهر الجاري، بمشاركة ثلاثة لاعبين إسرائيليين، سيشاركون في المنافسات، وهم أرتيم دولغوباتي، وأندري ميدفيديف، وألكسندر شاتيلوف.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستقبل فيها قطر مشاركات إسرائيلية.

وكانت القناة الإسرائيلية الثانية، أكدت بأن اتحاد رياضة الجمباز الإسرائيلي تلقى رسالة ترحيبية من الدوحة، تؤكد فيها على احترامها لأي رياضيين يمثلون بلادهم كسفراء.

ووفقًا للقناة الإسرائيلية، جاء في الرسالة القطرية، "نتعهد ونعد بأن يكون الموقف تجاه إسرائيل، مثل أي بلد آخر خلال المسابقات".