إسرائيل تتوسل لـ"حماس"

ذكرت القناة العاشرة العبرية، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تريد إتمام أو انهاء صفقة لتبادل الأسرى مع حركة "حماس"، وبسرعة، لكن دون تقديم تنازلات كبيرة.

© REUTERS / NASEEM ZEITOON "حماس" في القاهرة وعضو مكتبها يهدد إسرائيل

وأفادت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني بأن وفد حركة "حماس" يناقش خلال وجوده في القاهرة ملفين أساسيين، الأول يتعلق بالتهدئة مع إسرائيل في قطاع غزة، والثاني التوصل لاتفاق مع مصر لإنهاء صفقة لتبادل الأسرى مع إسرائيل ، وإن أرادت تل أبيب عدم تقديم تنازلات كبيرة، تحسب لحركة "حماس" أمام المجتمع الدولي.

وأوردت القناة العبرية أن إسرائيل معنية بالتوقيع على صفقة طويلة الأمد، تقضي بتهدئة طويلة بوساطة مصرية، في حين ترغب حركة "حماس" إتمام صفقة منفردة تتعلق بتبادل الأسرى، وتكون معلنة، ويحرر فيها أسرى صفقة الجندي الإسرائيلي، جلعاد شاليط.

يشار إلى أن حركة "حماس" تحتجز أربعة من الأسرى الإسرائيليين، منذ الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، المعروفة باسم "الجرف الصامد"، في عام 2014. وهما جنديين، هدار جولدين وأرين شاؤول، ومدنيين، هما إبراهام منغستو، من أصل إثيوبي، وهشام السيد، من أصل عربي.