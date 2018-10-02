رئيس السكك الحديدية في دمشق: الشركات الروسية ستشارك في إعادة بناء السكك الحديدية السورية

صرح رئيس فرع السكك الحديدية في دمشق، رضوان التكريتي، اليوم الثلاثاء، بأن الشركات الروسية ستشارك "دون شك" في إعادة بناء السكك الحديدية السورية.

دمشق — سبوتنيك. وقال التكريتي لوكالة "سبوتنيك" على هامش معرض "ريبيلد سوريا"، المخصص لإعادة إعمار البلاد بعد الأزمة: "هدف السكك الحديدية السورية هو إعادة الربط بين المحافظات السورية وربط المحافظات بالدول المجاورة، وإيصال الطرق إلى الحدود مع العراق وفي المستقبل إلى الحدود مع تركيا".

© Sputnik . Grigoriy Sisoev المعلم: الدول التي تآمرت على سوريا لا مكان لها في إعادة الإعمار

وأضاف: "كما نخطط لبناء خط جديد من دمشق إلى الحدود مع الأردن لتوفير طريق "شمال-جنوب" من أوروبا حتى دول الخليج العربية عبر تركيا وسوريا والأردن". ولم يحدد التكريتي ميعاد بدء بناء الخط.

وقال التكريتي: "الشركات الروسية ستشارك "بدون شك" في إعادة بناء السكك الحديدية السورية، بما فيها توريد العربات.

وفي نهاية عام 2017، تم إعلان هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا). ومازالت تصفية الإرهابيين مستمرة في بعض المناطق بدعم من القوات الجوية الروسية. وفي الوقت الحالي، تأتي التسوية السياسية في المقام الأول، وإعمار سوريا وعودة اللاجئين.