الخارجية الأمريكية: لسنا على علم بعد بتسليم سوريا "إس-300"

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناويرت، أن الولايات المتحدة ليس لديها معلومات عن توريد منظومة "إس-300" الروسية إلى سوريا، وتأمل ألا يحدث ذلك.

واشنطن — سبوتنيك . وقالت ناورث، في إحاطة صحفية: "لم أر هذه التصريحات. لا أستطيع أن أؤكد أنها صحيحة. آمل ألا يفعلوا (روسيا) ذلك. هذا سيكون نوعا من التصعيد الخطر فيما يتعلق بالمشاكل الموجودة في سوريا".

هذا، وأبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في وقت سابق من اليوم، المشاركين خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، بشأن تسليم منظومة صواريخ "إس-300"، وغيرها من المعدات لضمان سلامة الأفراد العسكريين الروس في سوريا.