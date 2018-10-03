ماكرون يقبل رسميا استقالة وزير الداخلية جيرار كولومب

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ليل يوم الثلاثاء، عن قبوله رسميا باستقالة وزير الداخلية جيرار كولومب، وطلب من رئيس الوزراء إدوار فيليب، استلام الحقيبة بانتظار، أن يتم تسمية وزير جديد للداخلية.

باريس — سبوتنيك. وقالت قناة" بي. إف. إم "، التي نقلت الخبر عن الإليزيه، بأن الرئيس ماكرون، يتشاور مع رئيس الوزراء فيليب، لتسمية وزير جديد للداخلية.

© AFP 2018 / Eliot BLONDET/POOL صور جريئة تسقط ماكرون إلى "الهاوية"

وكان وزير الداخلية كولومب، قد قدم استقالته لماكرون، يوم الاثنين، لكن الرئيس رفضها قبل أن يعود عن قراره ويقبل بالاستقالة بعد، أن أكّد كولومب على تمسكه بموقفه.

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة لوفيغارو، قال كولومب صباح يوم الثلاثاء: "لن أسحب استقالتي، التي قدمتها للرئيس وسوف تبقى على الطاولة".

وأشار كولومب، الذي ينوي أن يترشح لرئاسة بلدية مدينته ليون عام 2020:

أريد أن أكرس وقتي للحملة الانتخابية البلدية ولهذا أريد ترك الحكومة بأسرع وقت.

هذا وقد صرح كولومب الشهر الماضي، قائلا، بأن "الحكومة افتقرت للتواضع في تعاملها مع المواطنين داعيا السلطة التنفيذية للاستماع أكثر للشعب"؛ هذه التصريحات وصفتها الصحافة المحلية آنذاك كبداية عملية ابتعاد كولومب عن السلطة بسبب امتعاضه من بعض المسائل.