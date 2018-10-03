رائد فضاء هندي يسافر إلى محطة الفضاء الدولية على متن "سويوز"

موسكو — سبوتنيك. وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "اقترح الجانب الروسي على الزملاء الهنود القيام بحملة استكشافية لزيارة المحطة الفضائية الدولية. ويجب أن تكون الرحلة في 2022، قبل أو بعد قيام الهند ذاتيا بتنظيم رحلة للطاقم الوطني إلى المدار. ومن المقرر، أن يتم التوقيع على الاتفاق قريبا".
هذا وكانت قد أعلنت الهند، في وقت سابق، أنها تخطط لإرسال أول بعثة وطنية مأهولة إلى الفضاء في عام 2022.
ويذكر، أنه في الفترة من 3 حتى 11 نيسان/أبريل عام 1984، قام رائد الفضاء الهندي الأول، راكش شارما، برحلة فضائية بالتعاون مع رواد الفضاء السوفييت على متن المركبة الفضائية السوفييتية "سويوز تي — 11". وعاد إلى كوكب الأرض على متن مركبة "سويوز تي-10". وخلال هذه الرحلة قام رائد الفضاء الهندي بزيارة محطة "ساليوت — 7" الفضائية بصفته رائد فضاء — باحث.
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