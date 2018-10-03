رائد فضاء هندي يسافر إلى محطة الفضاء الدولية على متن "سويوز"

أعلن مصدر في صناعة الصواريخ والفضاء، أن رائد فضاء هندي يمكن أن يذهب إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة الفضاء الروسية "سويوز" في رحلة استكشافية قصيرة المدى عام 2022.

موسكو — سبوتنيك. وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "اقترح الجانب الروسي على الزملاء الهنود القيام بحملة استكشافية لزيارة المحطة الفضائية الدولية. ويجب أن تكون الرحلة في 2022، قبل أو بعد قيام الهند ذاتيا بتنظيم رحلة للطاقم الوطني إلى المدار. ومن المقرر، أن يتم التوقيع على الاتفاق قريبا".

© Sputnik . Alexander Vilf شركة فضاء يابانية تستكشف القمر على متن صواريخ "سبيس إكس"

ويشار، إلى أن المؤسسة الحكومية "روسكوزموس" في سياق المحادثات مع وفد الهند، الذي زار موسكو في منتصف الشهر الماضي، حيث جرى مناقشة آفاق التعاون الثنائي في مجال استكشاف الفضاء، قدمت اقتراحا حول مشاركة الخبراء الروس في مختلف مراحل اختيار المرشحين للرحلة، وكذلك لإجراء دورة إعداد في روسيا والمساعدة في تنظيم الإعدادات التالية لرواد الفضاء الهنود في الهند ذاتها.هذا وكانت قد أعلنت الهند، في وقت سابق، أنها تخطط لإرسال أول بعثة وطنية مأهولة إلى الفضاء في عام 2022.

ويذكر، أنه في الفترة من 3 حتى 11 نيسان/أبريل عام 1984، قام رائد الفضاء الهندي الأول، راكش شارما، برحلة فضائية بالتعاون مع رواد الفضاء السوفييت على متن المركبة الفضائية السوفييتية "سويوز تي — 11". وعاد إلى كوكب الأرض على متن مركبة "سويوز تي-10". وخلال هذه الرحلة قام رائد الفضاء الهندي بزيارة محطة "ساليوت — 7" الفضائية بصفته رائد فضاء — باحث.