تسجيل
06:28 03 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    زيارة رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن إلى كوريا الشمالية ولقاء زعيمها كيم جونغ أون في بيونغ يانغ، 19 سبتمبر/ أيلول 2018

    برلماني كوري جنوبي: كيم جونغ أون ملزم بالكشف عن الترسانة النووية للبلاد

    © AP Photo / Pyongyang Press Corps Pool
    العالم
    انسخ الرابط
    0 01

    صرح تشو فون تشجين، أحد نواب "حزب الوطنيين في كوريا" المحافظ، أمس الثلاثاء، أنه ينبغي على الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أن يقدم بيانات دقيقة عن الترسانة النووية للبلاد وعن مدة نزع السلاح النووي.

    واشنطن — سبوتنيك. ووفقا له، فإن كيم جونغ أون، ملزم بتقديم كل البيانات خلال القمة المقبلة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي قد تعقد في المستقبل القريب.

    الأخبار المزيفة
    CC BY 2.0 / Mike MacKenzie / Fake News - Person Reading Fake News Article
    "الأخبار المزيفة"… جانب مظلم في طريق صاحبة الجلالة
    وقال تشو فون تشجين، لوكالة "سبوتنيك"، الموجود حاليا في واشنطن للاجتماع مع زملائه في مجلس الشيوخ والخارجية الأمريكية: "إذا ما التقيا، يجب على كيم جونغ أون، أن يفصح عن تفاصيل عدد الأسلحة النووية [التي لديه] ومتى هو عازم على تفكيكها".

    وأضاف البرلماني، أنه من أجل تحقيق نزع السلاح النووي الكامل لشبه الجزيرة الكورية، يجب تعزيز العقوبات ضد كوريا الشمالية.

    وأكد تشجين: "علينا. مواصلة العقوبات، لكن يجب أن نجعلها أقوى، وإلا فإنهم [كوريا الشمالية] لن يتخلوا أبدا عن قنابلهم النووية".

    وكانت قمة ترامب وكيم جونغ أون التاريخية، قد عقدت في سنغافورة، 12 حزيران/يونيو الماضي، ويعتبر هذا أول لقاء يجمع بين رئيسي الدولتين، وذلك بعد عقود من التوتر بين البلدين، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.

    كما أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، يوم أمس الثلاثاء، أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يعتزم إجراء زيارة إلى كوريا الشمالية يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، ومن المقرر عقد لقاء له مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

    هذا وعقد اجتماع في الشهر المنصرم بين الزعيمين الكوريين هو الثالث هذا العام. ووقع الرئيسان على بيان مشترك في ختام اليوم الأول للقمة بينهما، في حين وقع وزير الدفاع الكوري الجنوبي سون يونغ مو، ووزير القوات المسلحة لجمهورية كوريا الشمالية غوان تشول، اتفاقا في المجال العسكري، يقضي بوقف تدريبات المدفعية واسعة النطاق والطيران العسكري بالقرب من المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين الدولتين من أجل تهدئة الأوضاع ومنع وقوع حوادث غير ملائمة وضارة بتحسين علاقات الجارين.

    انظر أيضا:

    ترامب يتحدث عن "الحب المتبادل" مع كيم جونغ أون
    آبي يعرب عن استعداده للقاء كيم جونغ أون لحل مشكلة المختطفين اليابانيين في كوريا الشمالية
    كيم جونغ أون يعد بزيارة سيئول في المستقبل القريب
    كيم جونغ أون يستقبل رئيس كوريا الجنوبية في بيونغ يانغ (فيديو)
    بوتين يدعو كيم جونغ أون إلى روسيا
    كيم جونغ أون يؤكد استعداده لزيارة روسيا للقاء بوتين
    رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: كيم جونغ أون يعتزم توحيد الكوريتين
    الكلمات الدلالية:
    ترامب, نزع السلاح, كيم جونغ أون, كوريا اشمالية, كوريا الجنوبية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    صورة لبستان ملكي، من قبل المصور عمر كانيباك من بريطانيا، الذي دخل ضمن قائمة المرشحين النهائيين لمسابقة جوائز فن التصوير المعماري 2018 في فئة المباني المستخدمة
    المتأهلون في نهائيات مسابقة التصوير المعماري لعام 2018
    الإرهابيون لا يتعلمون!
    الإرهابيون لا يتعلمون من دروسهم السابقة في سوريا
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك