تسليح مروحيات إيران بصواريخ فريدة

وأطلق على الصواريخ التي بدأت إيران تنتجها منذ 6 أعوام اسم "دهلاوية".

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وقالت صحيفة روسية إن صاروخ "دهلاوية"، وهو صاروخ موجه مضاد للدروع، يماثل صاروخ "كورنيت أ" الروسي.

وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن صور إحدى المروحيات الإيرانية التي تم تسليحها بصواريخ "دهلاوية" نُشرت على شبكة الإنترنت.

كما بُدئ في إيران بتركيب صواريخ "دهلاوية" في مركبات القتال المدرعة "بي إم بي 2" وفقا للصحيفة.

يذكر أن صاروخ "دهلاوية" يتمتع بخصائص ومميزات فريدة.

وأزيح الستار عنه في يوليو/تموز 2012. ووفق المعلومات التي نشرت حول هذا الصاروخ فإن مداه يتراوح بين 100 و5500 متر.

ويبلغ وزن الرأس الحربي لهذا الصاروخ 6.8 كيلوغرام، ويمكنه النفوذ من 1000 الى 1200 ملم في أجسام الدروع.

أما وزن الصاروخ مع القاذف فيبلغ 27 كيلوغراما.

وتبلغ سرعة صاروخ "دهلاوية" نحو 250 مترا في الثانية.

ويشار إلى أن صاروخ "دهلاوية" يعد أول صاروخ مضاد للدروع إيراني الصنع مزود بمنظومة توجيه بواسطة أشعة الليزر بصورة شبة آلية وقادر على إصابة الاهداف المتحركة والثابتة بشكل دقيق.