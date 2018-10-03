تسجيل
09:54 03 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    تلاميذ يتوجهون إلى المدرسة عبر جسر الخيزران في بوغور، إندونيسيا 25 سبتمبر/ أيلول 2018

    1407 أشخاص ضحايا زلازل إندونيسيا

    © REUTERS / Antara Foto/Yulius Satria Wijaya
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث في إندونيسيا، اليوم الأربعاء، إن عدد القتلى المؤكد جراء زلزال وأمواج مد عاتية (تسونامي) في جزيرة سولاويسي الإندونيسية ارتفع إلى 1407 أشخاص.

    القاهرة —سبوتنيك. وأكدت الوكالة أن أكثر من 2500 شخص تعرضوا لإصابات بالغة بسبب الزلزال الذي بلغت قوته 7.5 درجة وأمواج المد العاتية التي أعقبته يوم الجمعة الماضية.

    زلزال في إندونيسيا
    © REUTERS / ANTARA FOTO
    هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: زلزال شدته 5.9 درجة يقع قبالة سواحل إندونيسيا
    وذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الإندونيسية في تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر" إنه "تم دفن 1407 جثة حتى الآن، إثر كارثة الزلزال وتسونامي في بالو".

    وضربت سلسلة من الزلازل وأمواج تسونامي جزيرة سولاويسي الإندونيسية، يوم الجمعة الماضية، وبلغت قوة الزلزال 6.1 درجة على مقياس ريختر، وكانت بؤرته بعمق 18.1 كيلومتر.

    وتقع إندونيسيا في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادي التي تكثر بها الزلازل. وأدى زلزال وأمواج مد عاتية في 2004 إلى مقتل 226 ألف شخص في 13 دولة بينهم أكثر من 120 ألفا في إندونيسيا.

    وكان زلزالا مدمرا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، قد ضرب شمال إندونيسيا، في جزيرة لومبوك، يوم 5 أغسطس/آب، تبعته هزتان ارتداديتان بقوة 5.4 و4.3 درجات.

    بعد ذلك أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي عن وقوع زلزال آخر في منطقة جزيرة لومبوك، بلغت قوته 6.1 درجة، وأن مركز الزلزال يقع على بعد 10 كيلومترات جنوب مدينة ماتارام في جزيرة لومبوك، وعلى عمق 10 كيلومترات.

    انظر أيضا:

    هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: زلزال شدته 5.9 درجة يقع قبالة سواحل إندونيسيا
    وكالة: عدد القتلى جراء زلزال وأمواج المد في إندونيسيا يرتفع إلى 1234
    رب ضارة نافعة... الزلازل تساعد 1200 سجين على الهرب في إندونيسيا
    ردة فعل مصلين داخل مسجد في إندونيسيا لحظة وقوع الزلزال المدمر (فيديو)
    إندونيسيا تسابق الزمن لمساعدة مناطق الزلزال بعد مقتل 832
    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليوم, الحكومة الإندونيسية, إندونيسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    صورة لبستان ملكي، من قبل المصور عمر كانيباك من بريطانيا، الذي دخل ضمن قائمة المرشحين النهائيين لمسابقة جوائز فن التصوير المعماري 2018 في فئة المباني المستخدمة
    المتأهلون في نهائيات مسابقة التصوير المعماري لعام 2018
    الإرهابيون لا يتعلمون!
    الإرهابيون لا يتعلمون من دروسهم السابقة في سوريا
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك