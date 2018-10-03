1407 أشخاص ضحايا زلازل إندونيسيا

قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث في إندونيسيا، اليوم الأربعاء، إن عدد القتلى المؤكد جراء زلزال وأمواج مد عاتية (تسونامي) في جزيرة سولاويسي الإندونيسية ارتفع إلى 1407 أشخاص.

القاهرة —سبوتنيك. وأكدت الوكالة أن أكثر من 2500 شخص تعرضوا لإصابات بالغة بسبب الزلزال الذي بلغت قوته 7.5 درجة وأمواج المد العاتية التي أعقبته يوم الجمعة الماضية.

© REUTERS / ANTARA FOTO هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: زلزال شدته 5.9 درجة يقع قبالة سواحل إندونيسيا

وذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الإندونيسية في تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر" إنه "تم دفن 1407 جثة حتى الآن، إثر كارثة الزلزال وتسونامي في بالو".

وضربت سلسلة من الزلازل وأمواج تسونامي جزيرة سولاويسي الإندونيسية، يوم الجمعة الماضية، وبلغت قوة الزلزال 6.1 درجة على مقياس ريختر، وكانت بؤرته بعمق 18.1 كيلومتر.

وتقع إندونيسيا في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادي التي تكثر بها الزلازل. وأدى زلزال وأمواج مد عاتية في 2004 إلى مقتل 226 ألف شخص في 13 دولة بينهم أكثر من 120 ألفا في إندونيسيا.

وكان زلزالا مدمرا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، قد ضرب شمال إندونيسيا، في جزيرة لومبوك، يوم 5 أغسطس/آب، تبعته هزتان ارتداديتان بقوة 5.4 و4.3 درجات.

بعد ذلك أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي عن وقوع زلزال آخر في منطقة جزيرة لومبوك، بلغت قوته 6.1 درجة، وأن مركز الزلزال يقع على بعد 10 كيلومترات جنوب مدينة ماتارام في جزيرة لومبوك، وعلى عمق 10 كيلومترات.