العدل الدولية تقبل دعوى طهران ضد واشنطن بشأن إعادة فرض العقوبات

قبلت محكمة العدل الدولية الدعوى المقدمة من إيران ضد الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن العقوبات.

بروكسيل- سبوتنيك. وأعلنت المحكمة الدولية، اليوم الأربعاء، أنها تمتلك الاختصاص للنظر في الشكوى المقدمة من إيران ضد الولايات المتحدة الأمريكية بشأن إعادة فرض العقوبات عليها، إثر انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، وقبلت المحكمة الدعوى.

© Sputnik . Sergey Guneyev دعوى إيرانية ضد أمريكا أمام محكمة العدل الدولية

وقال رئيس المحكمة، عبد القوي أحمد يوسف، خلال جلسة المحكمة إنه "من الكافي بالنسبة للمحكمة أن تخلص إلى أن هذا الخلاف لم تتم تسويته بالطرق الدبلوماسية قبل رفعه إلى المحكمة ".

وأضاف: "المحكمة تملك الاختصاص للنظر في الشكوى، لأن النزاع نشأ عن الإخلال بتطبيق معاهد الصداقة".

وتابع: "نقبل الدعوى وفي انتظار القرار النهائي"، مؤكدا أن المحكمة يمكن أن تمارس صلاحياتها إذا ما اقتنعت أن الحقوق الواردة هي منطقية ومقبولة.

وكانت إيران قد أقامت دعوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية، في يوليو/ حزيران الماضي، خاصة بالعقوبات الأمريكية التي فرضتها واشنطن عليها.

ذكرت محكمة العدل الدولية أن إيران قالت في الدعوى إن العقوبات التي فرضتها واشنطن في مايو/ أيار تنتهك معاهدة ثنائية موقعة بين البلدين عام 1955.