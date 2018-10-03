العدل الدولية تقبل دعوى طهران ضد واشنطن بشأن إعادة فرض العقوبات

بروكسيل- سبوتنيك. وأعلنت المحكمة الدولية، اليوم الأربعاء، أنها تمتلك الاختصاص للنظر في الشكوى المقدمة من إيران ضد الولايات المتحدة الأمريكية بشأن إعادة فرض العقوبات عليها، إثر انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، وقبلت المحكمة الدعوى.
وأضاف: "المحكمة تملك الاختصاص للنظر في الشكوى، لأن النزاع نشأ عن الإخلال بتطبيق معاهد الصداقة".
وتابع: "نقبل الدعوى وفي انتظار القرار النهائي"، مؤكدا أن المحكمة يمكن أن تمارس صلاحياتها إذا ما اقتنعت أن الحقوق الواردة هي منطقية ومقبولة.
وكانت إيران قد أقامت دعوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية، في يوليو/ حزيران الماضي، خاصة بالعقوبات الأمريكية التي فرضتها واشنطن عليها.
ذكرت محكمة العدل الدولية أن إيران قالت في الدعوى إن العقوبات التي فرضتها واشنطن في مايو/ أيار تنتهك معاهدة ثنائية موقعة بين البلدين عام 1955.
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