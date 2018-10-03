صحيفة أمريكية: ترامب يرث بشكل غير قانوني

© REUTERS / REUTERS صحيفة: ترامب سعى بالقوة لمنع الممثلة الإباحية من الكشف عن علاقتهما الجنسية

وقالت الصحيفة إن ترامب قام بالتهرب من الضرائب والمشاركة في عمليات احتيالية في تسعينيات القرن الماضي. وأضافت "نيويورك تايمز" بأن المبلغ الذي ورثه الرئيس الأمريكي يقدر بحوالي 413 مليون دولار، حيث قام بتحويله إلى حسابه عن طريق ابتداع شركة وهمية.

وتم التوصل إلى هذه المعلومة بعد تحقيقات قام بها مجموعة من الصحفيين في "نيويورك تايمز". وكان ترامب قد رفض مرارا التعليق على هذا الموضوع. أما محاميه، تشارلز هاردر، فقال:" إن المعلومات التي ذكرتها صحيفة نيويورك تايمز خاطئة ، وتشهيرية وغير دقيقة".

من جانبه صرح روبرت ترامب شقيق الرئيس الأمريكي بأنه بعد وفاة الوالدين، قدم جميع الوثائق اللازمة والإقرارات الضريبية، مطالبا التحدث باحترام عن الوالدين المتوفيين.

الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي لطالما صور نفسه كشخص حقق كل شيء بمجهوده الشخصي، مدعيا أنه حصل على قرض "صغير" من والده ، الذي كان يعمل تاجرا صغيرا ، وتمكن من بناء إمبراطورية تبلغ قيمتها عشرات مليارات الدولارات ، بما في ذلك ناطحات السحاب والفنادق والكازينوهات وشركات الطيران ونوادي الجولف، حسبما جاء في الصحيفة.

كما كشفت الدراسة، أنه منذ سن الثلاث سنوات، كان دونالد ترامب يتلقى من إمبراطورية والده مبلغ حوالي 200 ألف دولار سنويا.

وبحلول سن الثامنة ربيعا، أصبح مليونيرا، وعندما بلغ الـ 17 من عمره، اهداه والده مجمع سكني يتضمن 52 شقة، وبعد تخرجه من الكلية حصل على مليون دولار.