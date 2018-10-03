روحاني: ضغط ترامب على إيران يهدف لتحقيق مكاسب سياسية داخلية

ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن روحاني، قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يزيد الضغوط على طهران من أجل "مكاسب سياسية محلية".العقوبات الدولية عن طهران.
وبدأت، في أغسطس/ آب الماضي، المرحلة الأولى من العقوبات، وتنص على حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، إضافة لحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، ولاسيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية.
وكذلك حظر توريد أو شراء قائمة من المعادن أبرزها الألومنيوم والحديد والصلب، وفرض قيود على قطاعي صناعة السيارات والسجاد في إيران.
بالإضافة إلى حظر استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية، ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.
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