روحاني: ضغط ترامب على إيران يهدف لتحقيق مكاسب سياسية داخلية

أشاد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بأوروبا لاتخاذها "خطوة كبيرة" للحفاظ على العمل مع طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاق نووي، وإعادة فرض عقوبات جديدة على بلاده.

ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن روحاني، قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يزيد الضغوط على طهران من أجل "مكاسب سياسية محلية".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في مايو/ أيار الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق، الذي يفرض قيودا على البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولية عن طهران.

وبدأت، في أغسطس/ آب الماضي، المرحلة الأولى من العقوبات، وتنص على حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، إضافة لحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، ولاسيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية.

وكذلك حظر توريد أو شراء قائمة من المعادن أبرزها الألومنيوم والحديد والصلب، وفرض قيود على قطاعي صناعة السيارات والسجاد في إيران.

بالإضافة إلى حظر استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية، ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.