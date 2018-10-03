الجيش الإيراني يكشف الجهة التي يتلقى منها أوامر عملياته

أكدت إيران أن جيشها لا يحتاج لإذن من أحد لمواجهة وإجهاض تهديدات من وصفهتم بالأعداء.

صرح القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، أن جيش البلاد يعمل وفق الأوامر الصادرة عن قائد الثورة (المرشد الأعلى علي خامنئي) فقط، وأن إيران ليست بحاجة لأخذ الإذن من أحد لإجهاض تهديدات الأعداء الموجهة لها.

وفي تصريحات صحفية للموسوي، نقلتها وكالة أنباء "فارس"، على هامش مراسم تأبين ضحايا حادثة أهواز الإرهابية، قال اللواء موسوي إن إحدى التهديدات الرئيسية اليوم هي التهديدات الإرهابية، لذا فمن واجب الجميع الدفاع عن أمن البلاد وفقا للتقسيمات المحددة من قبل الأركان العامة للقوات المسلحة.

© AP Photo / Behrad Ghasemi/ISNA فيديو الأهواز يثير انتقادات للأمن الإيراني... قتل الإرهابيين ممكن خلال 30 ثانية

وأكد القائد العام للجيش الإيراني أنه على الأعداء أن يكونوا على ثقة بأننا سنلحق بهم جرحا يعادل بعشرات المرات الجرح الذي سببوه لنا في حادثة أهواز الإرهابية.

وفيما يتعلق بتواجد الإرهابيين في المنطقة التي استهدفها الحرس الثوري على بعد 3 أميال من القوات الأمريكية المتواجدة في منطقة البوكمال شرق الفرات بسوريا، قال موسوي" إن الأمريكيين والإرهابيين هم في جبهة واحدة".

وختم قائلا: "إننا ومن أجل الدفاع عن أهدافنا وحفظ أمننا وإجهاض تهديدات الإعداء لسنا بحاجة إلى أخذ الإذن من أي كان، ونعمل على أساس أوامر القائد العام للقوات المسلحة فقط".

يشار إلى أنه قتل 25 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في هجوم استهدف عرضا عسكريا بالأهواز جنوب غربي إيران، يوم السبت 23 أيلول/ سبتمبر، وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) المسؤولية عن الهجوم.

واتهم مسؤولون إيرانيون الولايات المتحدة والموساد الإسرائيلي بالوقوف وراء الهجوم، كما اتهموا دول خليجية بتمويل وتدريب المهاجمين.