بعد حصول سوريا على "إس-300"... إسرائيل تعلن عن التجهيز للعمليات العسكرية (فيديو)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إن إسرائيل لن تتمكن من التخلي عن العمليات العسكرية في سوريا، على الرغم من أنها غير مسرورة بظهور منظومات "إس-300" الروسية لديها، مشيرا إلى أن هذا الموضوع الوحيد، الذي ليس لديه مخرج.

فقد صرح ليبرمان لإذاعة "كان" الإسرائيلية: "لا أستطيع القول إننا سعداء بوجود "إس-300". وفي الوقت نفسه فهذا الموضوع الوحيد، الذي لا يوجد مخرج منه. ليس هناك إمكانية لعدم اتخاذ القرارات".

© Sputnik . Pavel Lisitsin وسائل إعلام: "إس-300" قادرة على مفاجأة أمريكا وإسرائيل

وأشار وزير الدفاع إلى أن إسرائيل "لا تبحث عن المغامرات"، لكنها تحمي مصالحها الأمنية فقط. وأكد أن البلاد تتواجد في وضع لا يمكنها فيه تقديم أي تنازلات في هذا المجال.

كما أعرب ليبرمان عن أسفه أن موسكو لم تقبل تأكيدات إسرائيل بعدم تورطها في سقوط الطائرة "إيل-20"، منوها إلى أن البلدين حاليا يجريان حوارا حضاريا وصحيحا.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي: "أرى أن مهمتنا الأساسية اليوم عدم اللجوء إلى الإزدواجية، ولكن إرجاع علاقات العمل إلى وضعها الطبيعي هي المهمة الرئيسية اليوم — العودة إلى نظام العمل الطبيعي والتنسيق بنشاط أكبر واستخدام "الخط الساخن" لمنع الخلافات. نحن بحاجة إلى العمل".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نشرت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء 3 تشرين الأول/أكتوبر، فيديو تسليم منظومات "إس-300" إلى الجانب السوري.

وأبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتسليم 49 قطعة من معدات "إس-300" إلى سوريا.

واعتبر الجانب الأمريكي حصول سوريا على "إس-300" تصعيدا خطيرا في المنطقة.