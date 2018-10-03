الاتحاد الأوروبي يرحب بانتخاب برهم صالح رئيسا للعراق

رحب الاتحاد الأوروبي بانتخاب برهم صالح رئيسا للعراق، وتكليف عادل عبد المهدي بتشكيل حكومة عراقية جديدة، مؤكدا أهمية عمل القادة السياسيين المنتخبين في الفترة المقبلة لتحقيق تطلعات الشعب العراقي.

أمستردام — سبوتنيك. وأكد الاتحاد الأوروبي أنه سيعمل مع الحكومة العراقية الجديدة باعتبارها شريكا قويا في المنطقة.

© REUTERS / STRINGER برهم صالح رئيسا للعراق

وجاء في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية: "يهنئ الاتحاد الأوروبي انتخاب مجلس النواب العراقي الليلة الماضية السيد برهم صالح ليكون رئيسا للعراق. وقد رشح الرئيس الجديد السيد عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء."

وأضاف البيان: "ويثق الاتحاد الأوروبي في أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سوف يشرع في تشكيل حكومته بأسرع ما يمكن فإن الحكومة الجديدة سوف تحتاج إلى الاستجابة بسرعة للتحديات العديدة التي تواجه البلاد".

وتابع البيان على موقع مفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية: "من الأهمية أن يلعب جميع القادة السياسيين العراقيين دورا بناء وداعما في هذه العملية لصالح استقرار العراق على المدى الطويل. وستبقى بروكسل شريكا قويا ومؤيدا للعراق. كما إننا نتطلع إلى بدء العمل مع الحكومة الجديدة لدعم الاستقرار والأمن والديمقراطية الذي يستحقه العراقيين."

يذكر أن مجلس النواب العراقي انتخب، مساء أمس الثلاثاء، السياسي الكردي البارز برهم صالح رئيسا للعراق، خلفا لفؤاد معصوم.

وعقب انتخابه رئيساً للعراق، كلف صالح السياسي البارز عادل عبد المهدي بتشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة حيدر العبادي.