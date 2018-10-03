على أنغام " الملكة الراقصة"...ماي ترقص في اجتماع لحزب المحافظين (فيديو)

رافقت أغنية "الملكة الراقصة" للفرقة السويدية الشهيرة "ABBA" صعود رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، على المسرح لإلقاء خطابها في اجتماع لحزب المحافظين، اليوم الأربعاء.

رئيسة الوزراء لم تخف اندفاعها للرقص، حيث بادرت ببعض الحركات الراقصة لحظة دخولها للقاعة ووصولها لمكان إلقاء الخطاب، في جو ساده التصفيق الشديد من الحضور.

واستعرضت ماي خلال الاجتماع رؤيتها وخططها لطريقة الخروج من الاتحاد الأوروبي بشكل مثالي، دون إحداث الضرر بالقطاع الاقتصادي للبلاد، بحسب ما نقلت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

كما دعت الناشطين في المجتمع للوقوف في صفها في الاستفتاء لدعم مقترحاتها، لأن هذه الأفكار بحسب قولها تهدف لحماية بريطانيا.

وأشارت في كلمتها الى اعتماد نظام عالمي جديد للهجرة، بالإضافة لمحاربة المستثمريين العقاريين القادمين من خارج بريطانيا بالإضافة لتجميد رسوم الوقود.

وهذه ليست المرة الأولى التي تفاجئ بها رئيسة الوزراء البريطانية النشطاء بحركاتها.

ففي وقت سابق، شاركت برقصة انتشرت بشكل واسع في أفريقيا، بالإضافة إلى ذلك، لفتت الانتباه بحركاتها الغريبة عندما قامت باستقبال ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية والأمير وليام.