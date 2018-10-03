بوتين يدعو ترامب للنظر في المرآة لمعرفة المذنب في ارتفاع أسعار النفط

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لو تم مناقشة مسألة ارتفاع النفط ومعرفة المذنب في هذا الوضع خلال اللقاء الذي جمعة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هلسنكي، لكان قد نصح ترامب بالنظر في المرآة.

سبوتنيك. وقال الرئيس الروسي خلال مشاركته في حلقة نقاش أسبوع الطاقة الروسي: "لقد كان لدينا قمة جيدة مع الرئيس الأمريكي في هلسنكي، ولكن لو تطرقنا خلالها لهذه المسألة اللتي نناقشها حاليا (أسعار النفط)، لكنت قلت له: "إذا كنت تريد العثور على المذنب والمسؤول عن ارتفاع أسعار النفط، دونالد عليك النظر في المرآة".

© REUTERS / Rodi Said بوتين يعرض على واشنطن طريقتين لا ثالث لهما لخروجها من الأوضاع في سوريا

وعلى نفس الصعيد أكد بوتين أن: "الرئيس ترامب يرى أن هذا السعر عال. أرى أنه جزئيا على حق. نحن يرضينا سعر 65-70-75 دولارا للبرميل. هذا أمر طبيعي للغاية لضمان التشغيل الفعال لشركات الطاقة وعملية الاستثمار".

ويعقد أسبوع الطاقة الروسي في موسكو، في الفترة ما بين 3 إلى 6 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، ويهدف لتعزيز التعاون بين الدول المشاركة في مجال الطاقة وتبادل الآراء والخبرات، وإيجاد سبل ملائمة للتصدي لتحديات أسواق الطاقة العالمية. ولأول مرة في تاريخ المنتدى سيتم بحث آفاق مجمع الطاقة الروسي وإمكانات التعاون الدولي في قطاع الطاقة والسيناريوهات الجيوسياسية في الظروف الجديدة، وتعتبر وكالة "روسيا سيغودنيا" شريكا إعلاميا لهذا الحدث.