بوتين يدعو ترامب للنظر في المرآة لمعرفة المذنب في ارتفاع أسعار النفط

سبوتنيك. وقال الرئيس الروسي خلال مشاركته في حلقة نقاش أسبوع الطاقة الروسي: "لقد كان لدينا قمة جيدة مع الرئيس الأمريكي في هلسنكي، ولكن لو تطرقنا خلالها لهذه المسألة اللتي نناقشها حاليا (أسعار النفط)، لكنت قلت له: "إذا كنت تريد العثور على المذنب والمسؤول عن ارتفاع أسعار النفط، دونالد عليك النظر في المرآة".
ويعقد أسبوع الطاقة الروسي في موسكو، في الفترة ما بين 3 إلى 6 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، ويهدف لتعزيز التعاون بين الدول المشاركة في مجال الطاقة وتبادل الآراء والخبرات، وإيجاد سبل ملائمة للتصدي لتحديات أسواق الطاقة العالمية. ولأول مرة في تاريخ المنتدى سيتم بحث آفاق مجمع الطاقة الروسي وإمكانات التعاون الدولي في قطاع الطاقة والسيناريوهات الجيوسياسية في الظروف الجديدة، وتعتبر وكالة "روسيا سيغودنيا" شريكا إعلاميا لهذا الحدث.
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