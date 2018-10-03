خطيبة خاشقجي: الكاتب السعودي لم يغادر القنصلية في إسطنبول

نفت خديجة، خطيبة الكاتب والصحفي السعودي، جمال خاشقجي، ما صرح به مسؤول سعودي من أنه غادر القنصلية في إسطنبول.

وبحسب وكالة "رويترز"، نفت خديجة، خطيبة خاشقجي، ما أورده مسؤول سعودي، قبل قليل، بأن الكاتب السعودي غادر القنصلية السعودية في إسطنبول، وبأن فقد الكاتب خاشقجي داخل قنصلية المملكة في إسطنبول "كذبة".

© صور من المدونين @JKhashoggi مسؤولون أتراك: جمال خاشقجي لا يزال في القنصلية السعودية بإسطنبول

وأوضح المسؤول السعودي أن خاشقجي زار القنصلية "لطلب أوراق متعلقة بحالته الاجتماعية، وإنه خرج بعد فترة قصيرة".

يشار إلى أن خديجة، خطيبة جمال خاشقجي، تحدثت إلى قناة "تي آر تي" التركية، أمس الثلاثاء، وقالت إن خاشقجي دخل إلى مبنى السفارة، في الساعة الواحدة ظهرا، للحصول على أوراق رسمية خاصة به، ولم يخرج من مبنى السفارة، إلى الآن، مشيرة إلى أن موظفي السفارة أبلغوها بأنه غادرها.

وأضافت أنها تتواصل مع الجهات الأمنية التركية من أمام مبنى القنصلية، ولم تصلها أية معلومات حول اختفائه، حتى الآن.