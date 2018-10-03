تعليق أعمال التوسع في مطار آل مكتوم بدبي لأجل غير مسمى والأسباب مجهولة

أعلنت مصادر مطلعة أنه تم تأجيل توسعة مطار آل مكتوم الدولي في دبي التي تهدف لاستيعاب 120 مليون مسافر سنويا بحلول عام 2025.

ويهدف المطار، الذي افتتح أمام حركة المسافرين في 2013، لأن يصبح أحد أكبر المطارات في العالم، لكنه لا يتعامل حاليا إلا مع جزء محدود من حركة المسافرين في دبي.

وأكدت خمسة مصادر أن التوسعة تأجلت، ولم تذكر المصادر سبب التأجيل أو مدته. وفي الوقت الذي قال اثنان من المصادر إنه تجري إعادة تصميم المشروع، وفقا لوكالة " رويترز ".

ودبرت دبي قرضا بقيمة ثلاثة مليارات دولار العام الماضي لتطوير المطار الذي سمي باسم العائلة الحاكمة لدبي.

وقال أحد المصادر إن ذلك القرض لم يُستخدم بعد، وذكر مصدران أن المرحلة الثانية من التمويل، والتي كانت ستدعمها وكالات ائتمان أجنبية تأجلت إلى أجل غير مسمى.

وامتنعت مؤسسة مطارات دبي ودائرة المالية في دبي، التي جمعت القرض الذي بلغت قيمته ثلاثة مليارات دولار العام الماضي من تحالف مصرفي، عن التعقيب على الأمر.

وتتوقع دبي إنفاق نحو 36 مليار دولار على مشروع مطار آل مكتوم الدولي ومجمع دبي وورلد سنترال الذي يضم المطار.