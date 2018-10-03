بعد سوريا ولأغراض إنسانية... إطلاق مركز ثان لإزالة الألغام في لاوس

أفاد رئيس قوات الهندسة العسكرية التابعة للقوات المسلحة الروسية، الفريق يوري ستافيتسكي، اليوم الأربعاء، بأن موسكو ستبني مركزا دوليا ثانيا لمكافحة الألغام في لاوس، بعد أن أطلقته في سوريا.