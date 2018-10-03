بومبيو يصف تسليم روسيا منظومة الدفاع الجوي "إس-300" إلى سوريا بأنه تصعيد خطير

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن تسليم روسيا منظومة "إس 300" إلى سوريا يعتبر تصعيدا خطيرا وأشار إلى أن الولايات المتحدة لن تكشف عن خططها تجاه ذلك.

القاهرة — سبوتنيك. وقال بومبيو، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء:" توفير الـ"إس-300" يمثل خطورة جمه لاستقرار الشرق الأوسط.. وهذا بطبيعة الحال تصعيد خطير".

© Sputnik . Maxim Blinov بعد حصول سوريا على "إس-300"... إسرائيل تعلن عن التجهيز للعمليات العسكرية (فيديو)

وأضاف الوزير:" أنا بالتأكيد لن أعلق على نيتنا بشأن الكيفية التي سنتعامل بها مع ذلك".

يذكر أنه في 24 أيلول/ سبتمبر، أعلن وزير الدفاع سيرغي شويغو عن إجراءات لزيادة أمن الجيش الروسي في سوريا ردا على إسقاط طائرة "إيل —20"، التي ألقت روسيا بمسؤولية تحطمها على إسرائيل في هذه الحادثة.

وقال حينها إنه في غضون أسبوعين روسيا ستزود سوريا بـ"إس-300" مشيرا إلى أنه في عام 2013، وبطلب من إسرائيل، أوقفت روسياشحنات "إس-300" إلى سوريا، "لكن الوضع تغير الآن، والخطأ ليس سببه روسيا".

وأبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتسليم 49 قطعة من معدات "إس-300" إلى سوريا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نشرت، أمس الأربعاء 3 تشرين الأول/أكتوبر، فيديو تسليم منظومات "إس-300" إلى الجانب السوري.