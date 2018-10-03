بعد 63 عاما على توقيعها... واشنطن تلغي معاهدة الصداقة مع إيران

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة تعلن إلغاء معاهدة الصداقة مع إيران على خلفية حكم محكمة العدل الدولية بشأن العقوبات. علما أن توقيع هذه المعاهدة يعود إلى عام 1955.

© REUTERS / AARON P. BERNSTEIN بومبيو يتوعد إيران حال استهداف أي منشآت أمريكية في العراق

القاهرة — سبوتنيك . وصف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الحكم الصادر هذا الصباح من محكمة العدل الدولية بتخفيف العقوبات الأمريكية على إيران بسبب نشاطها النووي بأنه "عبثي"، معلنا إلغاء معاهدة الصداقة الموقعة في عام 1955 بين البلدين.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي من العاصمة واشنطن:

"هذه الحالة كما نرى من حكم المحكمة تحتاج إلى أسس متينة… وهذا القرار عبثي"، مضيفا أن "إيران تحاول أن تشغل الولايات المتحدة للتراجع عن فرض عقوبات، وهو حق سيادي للولايات المتحدة".

وأعلن بومبيو أن الولايات المتحدة "تلغي معاهدة الصداقة الموقعة عام 1955 مع إيران".

وأكد بومبيو أنه "فيما يتعلق بقرار المحكمة المتعلق بالظروف الإنسانية، فإن الاستثناءات للحاجات الإنسانية ما تزال موجودة ولم تصل إليها العقوبات".