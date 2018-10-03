رسالة إسرائيلية جديدة إلى الأسد

ناشدت نادية كوهين، زوجة الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين - الذي تم إعدامه شنقا حتى الموت في سوريا — الرئيس السوري بشار الأسد، تسليمها رفات زوجها المدفون في سوريا.

ذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، صباح اليوم الأربعاء، أن نادية كوهين، وجهت رسالة شفوية إلى الرئيس بشار الأسد، في إطار كلمتها التي ألقتها خلال مؤتمر طبي تم عقده، صباح اليوم الأربعاء، في مدينة نهاريا الإسرائيلية.

وأكد الموقع الإسرائيلي أن كوهين توسلت للرئيس الأسد لتسليم رفات زوجها الجاسوس إيلي كوهين، الذي تم إعدامه، في عام 1965، في سوريا.

وجاء في الرسالة الشفوية التي وجهتها كوهين "أتوسل إليك، وأطلب منك أن ترحم وترأف بحالنا، وتفرج عن رفات زوجي إيلي كوهين، فقد بلغت من العمر 83 عاما، أرجوك أنظر إلينا واعفو عنا".