"الشاباك" يكشف عن خلية "إرهابية" في الضفة الغربية

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، اليوم الأربعاء، أنه كشف وأحبط محاولة إضافية لحركة "حماس" لتسريع النشاطات "الإرهابية" في الضفة الغربية.

© AP Photo / Adel Hana إسرائيل تتوسل لـ"حماس"

وبحسب موقع "المصدر" ، كشف جهاز "الشاباك" الإسرائيلي عن خلية تابعة لحركة "حماس" تخطط لعمليات "إرهابية" في الضفة الغربية، عبر خلية مشتركة من النشطاء في قطاع غزة والضفة الغربية.

فوفق إعلان "الشاباك"، خلال عام 2015، أقام مسؤولون في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري في حماس، في قطاع غزة، خلية سرية، مكونة من نشطاء "حماس" من الضفة الغربية، لتجنيد نشطاء جدد من الضفة الغربية وإسرائيل، لتنفيذ عمليات.

وأفاد الموقع الإسرائيلي بأن حركة "حماس" بذلت قصارى جهودها لتجنيد طلاب جامعيين فلسطينيين من مجال الهندسة والتكنولوجيا، ليعملوا مهندسين لإنتاج عبوات ناسفة.