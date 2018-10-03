تركيا ترد على الخارجية السورية حول ضرورة خروج الإرهابيين عن طريق تركيا

قالت الرئاسة التركية، إن التحركات بمحافظة إدلب السورية تحت السيطرة، مستبعدا انتقال العناصر المتطرفة هناك إلى تركيا.

© Sputnik . Grigoriy Sysoev المعلم: المسلحون في إدلب جاؤوا عبر تركيا ومن الطبيعي عودتهم من نفس الطريق

أنطاكيا — سبوتنيك . قال متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، اليوم الأربعاء، إن التحركات بمحافظة إدلب السورية تحت السيطرة، مستبعدا انتقال العناصر المتطرفة هناك إلى تركيا.

وقال كالين، في مؤتمر صحفي بأنقرة، إن "انسحاب المجموعات المتطرفة إلى تركيا غير وراد، وهم ينسحبون إلى خارج الحدود التي تم تحديدها".

مضيفا أن "التحرك في المنطقة تحت السيطرة ومؤمن وفق اتفاق سوتشي".

وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم قد أكد أن العملية الروسية غيرت الوضع في سوريا، مشيرا إلى أن بلاده تفضل الحل السلمي للملف السوري، ولافتا إلى أن المسلحين المتواجدين في إدلب جاؤوا عن طريق تركيا "ومن الطبيعي العودة من نفس الطريق".

وأعلن الوزير المعلم، يوم الأحد الماضي، أن تركيا يمكنها حل مشكلة انسحاب مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا) من إدلب بسرعة.

وقال المعلم خلال لقاء على قناة "أر تي" الروسية: "من جاء إلى إدلب، جاء إليها عبر تركيا، لذلك يعرف الأتراك من هناك، وكيف وصلوا إلى هناك ومن أين أتوا. وسيكون من الطبيعي بالنسبة لهم العودة إلى بلدهم".