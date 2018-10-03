رئيس مكتب روحاني يعلن عن وزراء جدد خلال أيام

قال مدير مكتب رئيس الجمهورية الإيرانية، محمود واعظي، اليوم الأربعاء، إنه سيتم تقديم وزراء جدد إلى البرلمان الأسبوع المقبل.

وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، قال واعظي، إن الحكومة بذلت جهودا كبيرة وخططت من أجل تنظيم سوق العملة الصعبة والسلع، ويسرنا أن اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى ونظرا للصلاحيات التي منحها للبنك المركزي وكذلك من خلال تعاون سائر الأجهزة، وسياسات البنك المركزي لتسهيل دخول العملة الصعبة والذهب إلى البلاد، أدى إلى التأثير على السوق.

© REUTERS / POOL New بعد 63 عاما على توقيعها... واشنطن تلغي معاهدة الصداقة مع إيران

وأضاف: نأمل وكذلك نبذل جهودنا ليستقر السوق ويعود إلى وتيرته العادية، ورأى أن سعر الدولار ينبغي أن يكون أقل من 7500 تومان.

وبشأن موعد تقديم وزيرين جديدين، قال واعظي: سيتم تقديم الوزراء الجدد إلى البرلمان الأسبوع المقبل.

وردا على سؤال بشأن مزايا الانضمام إلى لائحة مكافحة غسيل الأموال، قال واعظي: علينا أن نراعي بعض المقاييس في البلاد من أجل إقرار التبادل المصرفي مع العالم، وأن لوائح FATF (مجموعة العمل المالي الدولية) تمنحنا إطارا في كيفية تعاون الآخرين معنا، وإذا لم نصادق على هذه اللائحة، فإن الآخرين لن يتعاونوا معنا، وإذا صادقنا عليها، فسيتم إعداد مقاييس يتعاون العالم معنا على أساسها.