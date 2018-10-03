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20:12 03 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    شاحنة عسكرية إيرانية تحمل أجزاءًا من منظومة الصواريخ الدفاعية S-200 خلال استعراض بمناسبة عيد الجيش الإيراني 18 أبريل/نيسان 2018 في طهران.

    مسؤول في الجيش الإيراني يكشف كيف يتم الانتصار على أمريكا

    © AFP 2018 / Atta Kenare
    العالم
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    أكد مسؤول كبير في الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، أنه يجب التصدي بقوة للولايات المتحدة الأمريكية، بعد نكثها المعاهدات الدولية مع إيران.

    وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، قال المستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة اللواء سيد يحيى صفوي، إنه من أجل إحباط السياسة الأمريكية، يجب تعزيز قدرات إيران يوما بعد يوم والتصدي بقوة للولايات المتحدة.

    إطلاق صاروخ بالستي إيراني
    © AP Photo / Iranian Defense Ministry
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    وتابع اللواء صفوي، "القوات المسلحة الإيرانية تمتلك قدرات دفاعية وهجومية عالية، وأن القوة العسكرية لها هي الأولى في المنطقة، مما جعل الأمريكان والصهاينة وبعض الدول يخشون مهاجمة إيران، لأن أعداءنا لا يتحملون مقتل أعداد كبيرة من قواتهم في الأسبوع الأول من القتال".

    وأضاف: أن العسكريين الأمريكيين أنضج عقلا من ساستهم ورئيس بلادهم، مشيرا إلى الخلافات بين البنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية حول العراق وأفغانستان.

    وأشار اللواء صفوي، إلى المؤامرات الأمريكية الرامية لإثارة الاضطرابات داخل البلاد عبر شن حرب نفسية وبث روح اليأس في الشارع الإيراني، موضحا أن التخطيط لهذه المؤامرة جعل الأمريكيين يسعون إلى إقامة تحالف مع جميع الزمر المعادية للثورة والتي تتلقى تمويلا من بعض الدول العربية لزعزعة الأمن داخل إيران.

    وأضاف: يجب الاستعداد بشكل تام للتصدي لأهداف الحرب النفسية الأمريكية وممارسات الزمر المعادية للثورة، وإجهاض مخططاتهم التآمرية.

    وأردف اللواء صفوي، قائلا: "إن سياسة أمريكا تتمثل في القبضة الحديدية بغطاء مخملي، فالأمريكان ينكثون بالعهود وسياستهم قائمة على الغطرسة، لذلك يجب على إيران أن تزيد من قدراتها يوما بعد يوم وتتصدى بقوة لأمريكا، وحسب عقديتنا نحن العسكريين فإن أفضل طريقة للدفاع هي الهجوم، وينبغي أن لا تستولي علينا الروح الانفعالية".

    وأكد اللواء صفوي، أن إيران هي القوة الأولى في غرب آسيا، مشيرا إلى دعم إيران للعراق في القضاء على داعش وفشل أمريكا والسعودية والصهاينة في الإطاحة بالدولة السورية.

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    أخبار الجيش الإيراني, أخبار أمريكا, الجيش الإيراني, إيران
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