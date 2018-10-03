نوفاك: روسيا تواصل برنامج "النفط مقابل السلع" مع إيران

أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن روسيا تعتزم مواصلة العمل ببرنامج "النفط مقابل السلع" مع إيران بغض النظر عن العقوبات الأمريكية.

© Sputnik . Grigoriy Sisoev ظريف: الهند ستواصل شراء النفط الإيراني

موسكو — سبوتنيك . قال نوفاك لوكالة " سبوتنيك " على هامش "منتدى الطاقة الروسي" اليوم الأربعاء: "يجري تنفيذ هذا البرنامج منذ أربع سنوات، واستمر بعد رفع العقوبات، وفي حال تم فرض العقوبات مجددا، سنواصل العمل، لأن هذه الآلية تتسم بطابع دائم ومفيد للجانبين".

وأشار وزير الطاقة الروسي إلى أن حجم الصادرات بحسب الاتفاقيات في الوقت الحالي يبلغ 5 مليون طن في السنة"، مضيفا: "لكنه يمكن تعديلها بناء على رغبة الطرفين".

وأعادت الولايات المتحدة، فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران اعتبارا من يوم 7 أغسطس / آب الماضي، التي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا).

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 8 مايو / أيار الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي واستئناف العمل بكافة العقوبات، التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.