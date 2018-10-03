لافروف: روسيا وهنغاريا قلقتان بشأن التعدي على حقوق الأقليات القومية في أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن روسيا وهنغاريا قلقتان إزاء سياسة كييف التي تهدف لإضفاء الطابع الأوكراني في التعليم، والتعدي على حقوق الأقليات القومية.

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موسكو — سبوتنيك . قال لافروف في مؤتمر صحفي: "هنغاريا وروسيا، مثل جميع دول العالم الأخرى، تؤيدان التنفيذ الكامل لاتفاقات مينسك. وإلى جانب ذلك، لدينا قلق مشترك بسبب التوجه الذي تنتهجه سلطات كييف الرسمية لإضفاء الطابع الأوكراني في التعليم، والتعدي على حقوق الأقليات القومية وخاصة الحقوق اللغوية. وذلك يتعارض مع الالتزامات التي اتخذتها أوكرانيا في إطار المعاهدات الدولية المعنية".

هذا وكانت وكالة "أوكرينفورم"، قد أعلنت نقلا عن مصادر لم تحددها، أن القنصلية الهنغارية الواقعة قرب الحدود الهنغارية في مدينة "بيريغوفو"، تقوم بإصدار جوازات سفر هنغارية لمواطني أوكرانيا، ويزعم أنها تطلب منهم عدم إبلاغ السلطات الأوكرانية بذلك.

وكان وزير الخارجية الأوكراني، قد لوّح بإمكانية طرد القنصل الهنغاري وذلك بعد نشر مقطع مصوّر لتوزيع جوازات سفر، فيما واعتبرت هنغاريا هذه الخطط بأنها غير ودية وخطرة، وهددت كييف بعرقلة عملية التكامل الأوروبي.

ووقع الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، في منتصف أيلول/ سبتمبر من العام الجاري، قراراً يكلف من خلاله مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني، بإنهاء معاهدة الصداقة والتعاون والشراكة بين أوكرانيا وروسيا.